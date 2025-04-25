Прикарпатка Галина Ковальська здобула золото на Чемпіонаті Європи з самбо

Вихованка Надвірнянської СДЮСШОР Галина Ковальська виграла золоту медаль у ваговій категорії до 80 кг на Чемпіонаті Європи зі спортивного й бойового розділів самбо.

Про це йдеться у повідомленні на сайті федерації самбо України.

Загалом на чемпіонаті Європи, який триватиме до 27 квітня на Кіпрі, представлені понад 600 спортсменів з 26 країн.

За два змагальних дні українці здобули 10 нагород: 3 золоті, 4 срібні і 3 бронзові. У спортивному самбо жіноча збірна перемогла в командному заліку, а чоловіча – посіла третє місце.