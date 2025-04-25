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В Яремче судитимуть водія, через якого загинули двоє людей
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Яремче судитимуть водія, через якого загинули двоє людей

Автор: Олег Мамчур
25/04/2025 18:57
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До суду скерували обвинувальний акт щодо 26-річного мешканця Яремче, який у березні скоїв смертельну ДТП. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

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Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

“Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 26-річного мешканця Яремче за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286- 1 КК України)”, – йдеться у повідомленні.