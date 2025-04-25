В Яремче судитимуть водія, через якого загинули двоє людей

До суду скерували обвинувальний акт щодо 26-річного мешканця Яремче, який у березні скоїв смертельну ДТП. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.
“Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 26-річного мешканця Яремче за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286- 1 КК України)”, – йдеться у повідомленні.