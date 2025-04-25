В Яремче судитимуть водія, через якого загинули двоє людей

До суду скерували обвинувальний акт щодо 26-річного мешканця Яремче, який у березні скоїв смертельну ДТП. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

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Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.