На Франківщині взяли під варту водія, який вчинив ДТП з двома загиблими

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури 26-річному мешканцю Яремче повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.
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За клопотанням прокурора суд взяв його під варту, пише Правда.
Слідством встановлено, що 1 березня близько 18 години у місті Яремче підозрюваний, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, вчинив автопригоду.
Він не обрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням, і як наслідок – в’їхав у бетонний стовп електроопори.
У результаті ДТП один пасажир загинув на місці, ще один помер в лікарні. Водія та ще одну пасажирку госпіталізували.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області
За вказане правопорушення чоловіку загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.