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На Франківщині взяли під варту водія, який вчинив ДТП з двома загиблими
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині взяли під варту водія, який вчинив ДТП з двома загиблими

Автор: Олег Мамчур
04/03/2025 13:13
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За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури 26-річному мешканцю Яремче повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

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За клопотанням прокурора суд взяв його під варту, пише Правда.

Слідством встановлено, що 1 березня близько 18 години у місті Яремче підозрюваний, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, вчинив автопригоду.

Він не обрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням, і як наслідок – в’їхав у бетонний стовп електроопори.

У результаті ДТП один пасажир загинув на місці, ще один помер в лікарні. Водія та ще одну пасажирку госпіталізували.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області

За вказане правопорушення чоловіку загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.