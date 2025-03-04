На Прикарпатті “дистанційку” продовжили ще на тиждень

На Івано-Франківщині дистанційне навчання продовжили до 11 березня.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Таке рішення четвертого березня прийняли на обласній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Правда.
Адже, за словами голови ОДА Світлани Онищук, в області надалі спостерігається перевищення епідпорогу захворюваності на грип, ГРВІ та ковід.
Найбільше – у 2,2 рази в Івано-Франківському та Коломийському районах. Дещо менше – на 60-80% у Калуському та Надвірнянському районах. Надалі питання щодо відновлення навчального процесу в освітніх закладах прийматимуть на місцях, аналізуючи рівень захворюваності.