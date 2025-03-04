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Учень навчається дистанційно через ноутбук.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті “дистанційку” продовжили ще на тиждень

Автор: Олег Мамчур
04/03/2025 13:37
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На Івано-Франківщині дистанційне навчання продовжили до 11 березня.

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Таке рішення четвертого березня прийняли на обласній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Правда.

Адже, за словами голови ОДА Світлани Онищук, в області надалі спостерігається перевищення епідпорогу захворюваності на грип, ГРВІ та ковід.

Найбільше – у 2,2 рази в Івано-Франківському та Коломийському районах. Дещо менше – на 60-80% у Калуському та Надвірнянському районах. Надалі питання щодо відновлення навчального процесу в освітніх закладах прийматимуть на місцях, аналізуючи рівень захворюваності.