На Прикарпатті “дистанційку” продовжили ще на тиждень

На Івано-Франківщині дистанційне навчання продовжили до 11 березня.

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Таке рішення четвертого березня прийняли на обласній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Правда.

Адже, за словами голови ОДА Світлани Онищук, в області надалі спостерігається перевищення епідпорогу захворюваності на грип, ГРВІ та ковід.