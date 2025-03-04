Уродженець Прикарпаття Самашко, який спонсорував політичні заходи у РФ, отримав 12 років ув’язнення

Уродженця Косівського району Любомира Самашка засудили до 12 років ув’язнення. У 2023 році він профінансував два політичні заходи на території Російської Федерації.

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Вирок у справі виніс Івано-Франківський міський суд.

44-річний Любомир Самашко — уродженець села Великий Рожин. Нині чоловік живе у місті Ямал Тюменської області, що у РФ.

На сайті Офісу генерального прокурора повідомили, що Самашко — гендиректор підсанкційного підприємства “Ямалпромгеофізика”, що спеціалізується на вивченні надр.

“Громадянин України Любомир Самашко ініціативно виявив бажання фінансувати події політичного характеру на території РФ. 9 травня 2023 року він виступив спонсором святкування Дня перемоги у будинку культури міста Уренгой. 30 вересня 2023 року чоловік профінансував музично-патріотичний марафон “Ми разом”, присвячений річниці “повернення до складу РФ чотирьох регіонів — Донецької та Луганської народних республік, а також Херсонської та Запорізької областей”, — йдеться у матеріалах справи.

Любомиру Самашку інкримінували пособництво державі-агресору. Суд призначив йому 12 років позбавлення волі й на 15 років заборонив обіймати посади в органах самоврядування.

Судове засідання у справі проходило заочно. Строк відбування покарання Любомиру Самашку зараховуватимуть з моменту його затримання.