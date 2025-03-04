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Пожежники гасять велике полум'я.
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У Надвірнянському районі виникла пожежа житлового будинку

Автор: Lilia
04/03/2025 14:15
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4 березня о 02:06 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селищі Делятин, Делятинської територіальної громади.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце виклику та ліквідували пожежу одноповерхового дерев’яного житлового будинку на площі 100 кв.м.

На місці події, постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Пожежа будівлі, рятувальник на місці події