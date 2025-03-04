У Надвірнянському районі виникла пожежа житлового будинку

4 березня о 02:06 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селищі Делятин, Делятинської територіальної громади.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
Рятувальники оперативно прибули на місце виклику та ліквідували пожежу одноповерхового дерев’яного житлового будинку на площі 100 кв.м.
На місці події, постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі встановлюється.