За незаконне збагачення на понад 20 млн грн судитимуть прикарпатського експосадовця екологічної інспекції

У період з 2020 по 2023 роки посадовець задекларував майно, для придбання якого ані він, ані його родина не мали легальних доходів чи фінансової спроможності.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу за фактом незаконного збагачення ( ч. 1 ст. 368-5 КК України).

“Слідством встановлено, що обвинувачений та члени його сім’ї набули необґрунтовані активи на понад 20 мільйонів гривень. За 2020-2023 роки посадовець задекларував майно на придбання якого ні він, ні його родина не мали законних доходів та фінансової можливості. У їх власності автомобілі преміумкласу, елітна нерухомість, земельні ділянки та квартири в Івано-Франківську”, – йдеться у дописі.

У ході досудового розслідування суд наклав арешт на майно вартістю понад 80 мільйонів гривень. Арештовано три автомобілі, чотири квартири, будинок, нежитлові приміщення та інше.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, оперативний супровід – Четвертий оперативний відділ (з дислокацією у м. Івано-Франківську) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.