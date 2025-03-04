На Прикарпатті судитимуть двох учасників окупаційної армії, які воювали проти ЗСУ на Донеччині

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Донеччини, які брали участь у бойових діях на боці Росії.

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Їм інкриміновано колабораційну діяльність та участь у незаконних збройних формуваннях (ч.7 ст. 111-1, ч.2 ст. 260 КК України), а одному з обвинувачених також висунуто звинувачення в участі в терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК України).

Слідством встановлено, що обидва обвинувачені перейшли на бік ворога у 2022 році та брали участь у бойових діях проти Збройних сил України на Донеччині.

Один з них вступив до складу незаконного збройного формування так званого «2 стрілецького батальйону територіальної оборони», де обійняв посаду «кулетника». У березні 2023 року він пройшов підготовку зі штурму окопів, а з червня 2023 року служив оператором-навідником БМП у складі російської армії. Він брав участь у боях біля Верхньоторецького та Красногорівки, поки не був затриманий українськими військовими у жовтні 2023 року.

Інший обвинувачений став учасником так званої «3 роти 3 батальйону 101 полку «ДНР», що повністю підконтрольний російським збройним силам. Як стрілець, він воював разом з окупантами, поки не був затриманий у березні 2023 року під час боїв у Новобахмутівці.

Обидва обвинувачені перебувають під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.