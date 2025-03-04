Не знаєте, де смачно пообідати? Тоді спробуйте бізнес-ланчі від МІФ!

Втомились від буденних обідів? Шукаєте щось нове, але при цьому смачне та зрозуміле? Паб МІФ запрошує на бізнес-ланчі, які зарядять енергією на весь день!

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Різноманітне, водночас доступне, меню, затишна атмосфера та приємні бонуси від закладу зроблять ваш обід справжнім задоволенням.

«МІФ» – франківський паб-броварня, популярний власним крафтовим виробництвом, широким вибором страв, приготованих на хоспері та власноруч вирощеною фореллю та коропом.

В меню бізнес-ланчів заклад пропонує широкий вибір – соковита тальята з телятини, ароматна соба з тигровими креветками, яскравий боул з медовою куркою та освіжаючий боул з тунцем.

До того ж в МІФі діє постійна знижка -10% на самовиніс та працює доставка, що дозволяю обідати де зручно саме Вам! А при замовленні обіду в пабі вас здивують приємним компліментом від закладу!