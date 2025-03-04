Не знаєте, де смачно пообідати? Тоді спробуйте бізнес-ланчі від МІФ!

Втомились від буденних обідів? Шукаєте щось нове, але при цьому смачне та зрозуміле? Паб МІФ запрошує на бізнес-ланчі, які зарядять енергією на весь день!
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Різноманітне, водночас доступне, меню, затишна атмосфера та приємні бонуси від закладу зроблять ваш обід справжнім задоволенням.
«МІФ» – франківський паб-броварня, популярний власним крафтовим виробництвом, широким вибором страв, приготованих на хоспері та власноруч вирощеною фореллю та коропом.
В меню бізнес-ланчів заклад пропонує широкий вибір – соковита тальята з телятини, ароматна соба з тигровими креветками, яскравий боул з медовою куркою та освіжаючий боул з тунцем.
До того ж в МІФі діє постійна знижка -10% на самовиніс та працює доставка, що дозволяю обідати де зручно саме Вам! А при замовленні обіду в пабі вас здивують приємним компліментом від закладу!
- Смакуйте бізнес-ланч від МІФу кожного дня з 11.00 по 16.00
- Адреса закладу: м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18
- Для замовлень та додаткової інформації телефонуйте за номером: 099 937 2283.