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Не знаєте, де смачно пообідати? Тоді спробуйте бізнес-ланчі від МІФ!
Диван на коліщатках в темній вітальні

Не знаєте, де смачно пообідати? Тоді спробуйте бізнес-ланчі від МІФ!

Автор: Олег Мамчур
04/03/2025 12:22
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Втомились від буденних обідів? Шукаєте щось нове, але при цьому смачне та зрозуміле? Паб МІФ запрошує на бізнес-ланчі, які зарядять енергією на весь день!

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“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Різноманітне, водночас доступне, меню, затишна атмосфера та приємні бонуси від закладу зроблять ваш обід справжнім задоволенням.

Страва з овочами та м'ясом на тарілці
Блюдо з куркою та свіжими овочами у мисці.

«МІФ» – франківський паб-броварня, популярний власним крафтовим виробництвом, широким вибором страв, приготованих на хоспері та власноруч вирощеною фореллю та коропом.

В меню бізнес-ланчів заклад  пропонує широкий вибір – соковита тальята з телятини, ароматна соба з тигровими креветками, яскравий боул з медовою куркою та освіжаючий боул з тунцем.

До того ж в МІФі діє постійна знижка  -10% на самовиніс та працює доставка, що дозволяю обідати де зручно саме Вам! А при замовленні обіду в пабі вас здивують приємним компліментом від закладу!

Локшина з креветками, овочами та лимоном
  • Смакуйте бізнес-ланч від МІФу кожного дня з 11.00 по 16.00
  • Адреса закладу: м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18
  • Для замовлень та додаткової інформації телефонуйте за номером: 099 937 2283.