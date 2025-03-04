Нетверезий та перевищив дозволену швидкість: на Прикарпатті склали адмінматеріали на водія

Патрульні склали адміністративні матеріали на водія, що перевищив дозволену швидкість та перебував з ознаками сп’яніння.

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Про це інформують в патрульній поліції Івано-Франківської області.



Під час вимірювання швидкості руху у селі Голинь патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, водій якого не дотримався швидкісного режиму у населеному пункті.

Спілкуючись з 24-річним водієм, інспектори помітили у нього ознаки спʼяніння. Водій пройти освідування відмовився.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) та за ст. 122 (Перевищення встановленої швидкості) КУпАП.