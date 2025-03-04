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Франківський драмтеатр зібрав 1,35 млн грн на дрони для ЗСУ під час вистав у Львові
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківський драмтеатр зібрав 1,35 млн грн на дрони для ЗСУ під час вистав у Львові. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
04/03/2025 11:59
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Вистави Франківського драмтеатру у Львові стали не лише мистецькою подією, а й важливою частиною благодійного проєкту «Пташки перемоги».

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Завдяки січневим і лютневим показам вдалося зібрати 1 350 140 гривень, які вже перетворилися на дрони для наших захисників:

  • 80 дронів (7 дюймів) – передано 24 ОМБр імені Короля Данила
  • 20 дронів (10 дюймів) – отримала 33 ОМБр

Це досягнення стало можливим завдяки спільним зусиллям глядачів, які підтримали ініціативу, та невтомній праці акторів театру. Окрема подяка народному артисту України Олексію Гнатковському, який став ведучим благодійних аукціонів.

Якщо ми не на фронті, то повинні робити все для фронту. Наш театр допомагає і буде допомагати нашим військовим. Перемога буде за нами! – зазначив директор та художній керівник театру Ростислав Держипільський.