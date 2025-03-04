Прикарпатець потрапив у ДТП зі сміттєвозом на Львівщині. ФОТО

Прикарпатець потрапив в аварію зі сміттєвозом на Львівщині. Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 березня, близько 10.20, на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» у селі Галицьке Золочівського району.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Дзеркало медіа

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Audi Q7, яким керував 39-річний житель Івано-Франківської області, та вантажівки САЗ-3507 під керуванням 62-річного мешканця Золочівського району.

Внаслідок ДТП пасажир вантажівки, 52-річний житель Золочівського району, який перебував у кузові транспортного засобу, випав з нього. Отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.