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На війні поліг мешканець Калуша Любомир Базиляк
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг мешканець Калуша Любомир Базиляк

Автор: Олег Мамчур
04/03/2025 11:27
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На війні загинув калушанин, солдат Любомир Базиляк, 1994 року народження.

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Герой гідно і самовіддано проходив військову службу за контрактом, пише Правда з посиланням на голову громади Андрія Найду.

Служив стрільцем-санітаром штурмового спеціалізованого відділення штурмового спеціалізованого взводу штурмової спеціалізованої роти штурмового спеціалізованого батальйону однієї з військових частин.

На превеликий жаль, 1 березня 2025 року, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, Любомир Базиляк загинув у Луганській області.