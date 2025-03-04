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На Прикарпатті судитимуть підрядника, який привласнив майже 500 тисяч гривень на ремонті навчального закладу
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті судитимуть підрядника, який привласнив майже 500 тисяч гривень на ремонті навчального закладу

Автор: Олег Мамчур
04/03/2025 11:17
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Ювенальні прокурори Калуської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо підприємця, який заволодів бюджетними коштами під час ремонту навчального закладу в місті Долина.

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Слідство встановило, що у 2023 році підрядник уклав договір на капітальний ремонт підлогового покриття спортзалу, але не надав будівельних матеріалів на суму 487 тисяч гривень. Водночас у документах були зазначені неправдиві відомості щодо виконаних робіт.

Отримані кошти підрядник перевів на власний рахунок і легалізував їх.

Наразі розслідування завершено, а обвинувальний акт розглядатиме суд. Прокурори також подали позов в інтересах держави для відшкодування завданих збитків.

Справу розслідували слідчі поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.