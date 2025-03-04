На Прикарпатті судитимуть підрядника, який привласнив майже 500 тисяч гривень на ремонті навчального закладу

Ювенальні прокурори Калуської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо підприємця, який заволодів бюджетними коштами під час ремонту навчального закладу в місті Долина.

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Слідство встановило, що у 2023 році підрядник уклав договір на капітальний ремонт підлогового покриття спортзалу, але не надав будівельних матеріалів на суму 487 тисяч гривень. Водночас у документах були зазначені неправдиві відомості щодо виконаних робіт.

Отримані кошти підрядник перевів на власний рахунок і легалізував їх.

Наразі розслідування завершено, а обвинувальний акт розглядатиме суд. Прокурори також подали позов в інтересах держави для відшкодування завданих збитків.

Справу розслідували слідчі поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.