Майже 6,5 тисяч закордонних паспортів оформили прикарпатці за минулий місяць

У лютому в Івано-Франківській області щодня оформлялося понад 400 паспортів. Загалом мешканці і гості нашого краю оформили 6434 закордонних паспорти, що на 934 документи менше порівняно з січнем.

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Маємо статистичну інформацію щодо задоволення потреб населення в оформленні паспортних документів у лютому, повідомляє Міграційна служба Івано-Франківської області, пише Правда.іф

Кожного робочого дня в Івано-Франківській області до підрозділів міграційної служби та низки ЦНАП з приводу оформлення паспортних документів в середньому зверталися 430 громадян. Двоє з трьох бажали оформити закордонний паспорт, кожний третій візит пов’язаний з оформленням національного паспорта у формі ID-картки.

Отже, у лютому мешканці і гості нашого краю оформили 6434 закордонних паспорти, що на 934 документи менше порівняно з січнем.

Аналогічно меншими, ніж у січні, були запити людей щодо оформлення національного паспорта у формі ID-картки. У лютому паспорт громадянина України оформили 3194 людей ( на 608 документів менше порівняно з січнем).