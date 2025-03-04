Абітурієтну на замітку: стартує реєстрація на Національний мультипредметний тест

Реєстрація на Національний мультипредметний тест (НМТ) розпочнеться вже 6 березня.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда.іф з посиланням на Вікторію Дротянко.
Щоб зареєструватися, потрібно створити персональний кабінет на сайті УЦОЯО та обрати зручний спосіб внесення своїх даних:
Через «Дію» – система автоматично підтягне необхідні документи, і вам не доведеться завантажувати скан-копії.
Вручну – ви самостійно заповнюєте форму та додаєте скановані або фотокопії документів.
Обирайте зручний варіант, готуйтесь до тесту та впевнено рухайтеся до своєї мрії
Реєстрація триватиме до 3 квітня.