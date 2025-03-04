Абітурієтну на замітку: стартує реєстрація на Національний мультипредметний тест

Реєстрація на Національний мультипредметний тест (НМТ) розпочнеться вже 6 березня.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Вікторію Дротянко.

Щоб зареєструватися, потрібно створити персональний кабінет на сайті УЦОЯО та обрати зручний спосіб внесення своїх даних:

Через «Дію» – система автоматично підтягне необхідні документи, і вам не доведеться завантажувати скан-копії.

Вручну – ви самостійно заповнюєте форму та додаєте скановані або фотокопії документів.

Обирайте зручний варіант, готуйтесь до тесту та впевнено рухайтеся до своєї мрії

Реєстрація триватиме до 3 квітня.