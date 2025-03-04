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Мобільна медична клініка вулицями міста
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Мобільна медична клініка” продовжує свою роботу в територіальних громадах Івано-Франківської області

Автор: Lilia
04/03/2025 09:40
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Мобільна амбулаторія надаватиме послуги 4 березня о 10:00 у Новицькій ТГ, селі Підмихайля, вул. Скородинського, 129.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Під час акції мешканці зможуть зробити:

– рентгенографію органів грудної клітки;

конфіденційно та безоплатно обстежитися на ВІЛ, ТБ, вірусні гепатити та ІПСШ;

– проконсультуватися щодо профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб.

У разі виявлення інфекцій за результатами скринінгу одразу будуть надаватися направлення до спеціалізованих медичних закладів.

“Програма спрямована на зниження рівня соціально значущих інфекційних захворювань в Україні та підвищення рівня раннього виявлення небезпечних хвороб, що сприятиме ефективному лікуванню та зменшенню ризику поширення інфекцій у громадах”, – йдеться у дописі

Графіки роботи та маршрути виїздів відслідковуйте на офіційних сторінках ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ».

Мобільна медична клініка амбулаторія працює в громадах