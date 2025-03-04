Погода в Івано-Франківській області 4 березня

У вівторок, 4 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Пориви вітру — до 15-20 метрів за секунду.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 1-3° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 11-13° тепла.

По області вночі — 1-6° морозу, вдень — 8-13° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — 5-10° морозу, вдень — 0-5° тепла.

Вітер — західний, 7-12 метрів за секунду, пориви — до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.