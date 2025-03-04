Сьогодні Верховинщина прощається із бійцем 63-ї механізованої бригади Іваном Сороханом

Верховинщина у глибокій скорботі зустріла полеглого Героя України Івана Сорохана, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Верховинську селищну раду

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Герой загинув 25 лютого

У понеділок , 03 березня 2025 року, жителі громади із невимовним жалем та болем віддали шану загиблому Герою-Захиснику СОРОХАНУ ІВАНУ ІВАНОВИЧУ, йдеться у повідомлені Іван Сорохан

Мужній Воїн, який до останнього подиху вірив у Перемогу, поліг за свою державу, за наш спокій. Клята війна забрала у матері і батька – сина, у дружини – чоловіка, у сина – батька, у сестер – вірного друга, у військовослужбовців – побратима, у громади та країни – Захисника.

3 червня 2022 року СОРОХАН ІВАН ІВАНОВИЧ вступив до лав ЗСУ. Був сержантом, стрільцем-санітаром 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини А4128 військової частини А3719. Життя 51-річного чоловіка обірвалось 25.02.2025 року поблизу села Торське Донецької області внаслідок поранень, несумісних з життям, отриманих в результаті ворожого танкового обстрілу.

Воював у найгарячіших точках, де земля здригалася від вибухів, де кожен день міг стати останнім, але він не відступав, бо знав: за ним – Україна, яка неодмінно повинна бути незалежною, його родина, яку любив понад усе. Пройшов через пекло Вугледару, пережив шалені бої під Авдіївкою, воював у Серебрянському лісі, відстоював Терни, Торське, на околиці якого загинув. Десятки боїв… Незліченна кількість моментів, коли життя висіло на волосині. Він неодноразово був поранений, мав кілька акубаротравм, але щоразу повертався в стрій, бо вважав, що не має права зупинитися, поки Україна не буде вільною!

Іван Іванович віддав своє життя за нас із вами, захищаючи Україну від ворога, борючись за наше майбутнє та мирне небо над рідною землею. Його серце перестало битися, але не перестало жити в тих, хто його любив.

Попрощалися із загиблим захисником біля стели Героїв Небесної Сотні рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади та жителі громади.

Щиро співчуваємо родині загиблого Героя України, низько схиляємо голови у глибокій скорботі перед вічною і світлою памʼяттю відважного воїна, який героїчно боронив кордони держави від злісного ворога. Нехай світлий спомин про загиблого Героя, вірного сина своєї Батьківщини стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, знайомих, бойових побратимів і жителів району, йдеться у дописі.

Чин похорону відбудеться у вівторок, 04 березня, об 11 годині від дому загиблого.