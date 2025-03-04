Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

4 березня – 210 років від дня народження о. Михайла Вербицького (1815-1870), українського композитора, хорового диригента, священника УГКЦ, громадського діяча, автора музики державного гімну України «Ще не вмерла Україна»;

– 155 років від дня народження Теодора Вовчака (1870-1920), українського актора, музиканта. Закінчив школу хорових диригентів у Станіславі (тепер м.Івано-Франківськ) та упродовж 1892-1894 років працював диригентом міського хору при Станіславському товаристві «Просвіта».

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.