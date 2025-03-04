ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні на Косівщині проведуть в останню путь молодого героя Михайла Прощука
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Косівщині проведуть в останню путь молодого героя Михайла Прощука

Автор: Ігор Василик
04/03/2025 08:41
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Захищаючи рідну землю від московитських окупантів, загинув 26-річний мешканець селища Космач Михайло Прощук, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Після проходження строкової служби в Збройних Силах України, Михайло брав участь в АТО. З початком повномасштабного вторгнення агресора на українську землю, він став на захист Батьківщини та з честю виконував свій військовий обов’язок.

Відповідно до розпорядження голови Космацької територіальної громади, з 1 по 4 березня 2025 року оголошено Дні жалоби у зв’язку із загибеллю Героя Михайла Івановича Прощука.

У вівторок – початок похорону об 11.00 год. у місцевій церкві

Також закликаємо всіх мешканців віддати останню шану Герою та зустріти його «живим коридором». У разі зміни часу зустрічі буде повідомлено додатково.