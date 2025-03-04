Сьогодні на Косівщині проведуть в останню путь молодого героя Михайла Прощука

Захищаючи рідну землю від московитських окупантів, загинув 26-річний мешканець селища Космач Михайло Прощук, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
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Після проходження строкової служби в Збройних Силах України, Михайло брав участь в АТО. З початком повномасштабного вторгнення агресора на українську землю, він став на захист Батьківщини та з честю виконував свій військовий обов’язок.
Відповідно до розпорядження голови Космацької територіальної громади, з 1 по 4 березня 2025 року оголошено Дні жалоби у зв’язку із загибеллю Героя Михайла Івановича Прощука.
У вівторок – початок похорону об 11.00 год. у місцевій церкві
Також закликаємо всіх мешканців віддати останню шану Герою та зустріти його «живим коридором». У разі зміни часу зустрічі буде повідомлено додатково.