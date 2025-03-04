Сьогодні Коломия зустрічає скорботний кортеж із тілом полеглого героя Романа Качелюка

Житель Коломийської громади Роман Качелюк служив на посаді старшого солдата, був оператором роти радіоелектронної боротьби 65-ї окремої механізованої бригади “Великий луг”. Він загинув 26 лютого на Запорізькому напрямку.

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Сумну звістку повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

У вівторок, 04 березня, орієнтовно о 10:00 годині, зі сторони Чернівців до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом нашого захисника, старшого солдата, оператора роти радіоелектронної боротьби 65-ї окремої механізованої бригади «Великий луг» Романа Качелюка. Він прослідує містом до церкви священномученика Йосафата. Від неї і до церкви Архистратига Михаїла відбудеться чин вшанування воїна з скорботною ходою, йдеться у повідомлені.