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Сьогодні Коломия зустрічає скорботний кортеж із тілом полеглого героя Романа Качелюка
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Коломия зустрічає скорботний кортеж із тілом полеглого героя Романа Качелюка

Автор: Ігор Василик
04/03/2025 08:26
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Житель Коломийської громади Роман Качелюк служив на посаді старшого солдата, був оператором роти радіоелектронної боротьби 65-ї окремої механізованої бригади “Великий луг”. Він загинув 26 лютого на Запорізькому напрямку.

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Сумну звістку повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Проведемо в останню путь Романа Качелюка.

У вівторок, 04 березня, орієнтовно о 10:00 годині, зі сторони Чернівців до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом нашого захисника, старшого солдата, оператора роти радіоелектронної боротьби 65-ї окремої механізованої бригади «Великий луг» Романа Качелюка. Він прослідує містом до церкви священномученика Йосафата. Від неї і до церкви Архистратига Михаїла відбудеться чин вшанування воїна з скорботною ходою, йдеться у повідомлені.

  • Парастас відбудеться у вівторок, 4 березня, о 17:00 годині, за адресою: с. Воскресінці, вул Білейчука 51.
  • Чин похорону розпочнеться у середу, 05 березня в с. Воскресінці. Початок о 10:00 годині.

Висловлюю співчуття рідним та близьким Романа. Вічна пам’ять та шана нашому захиснику, написав Станіславський.

Роман Качелюк