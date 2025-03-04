Сьогодні Франківська громада попрощається із старшим солдатом Богданом Кваснюком

Івано-Франківська громада зазнала ще однієї важкої втрати — пішов з життя старший солдат Богдан Кваснюк. Після важкого поранення, отриманого під час служби, і тривалого лікування він помер удома, в селі Угорники Івано-Франківської міської територіальної громади.
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Скорботну вістку повідомив голова громади Руслан Марцінків, передає Правда.іф
Чин похорону героя
У вівторок, 4 березня о 10:00 годині розпочнеться прощання в домі Богдана. Опісля – прощання та чин похорону в церкві Святого великомученика Юрія УГКЦ, що у селі Угорники.
Поховають захисника на кладовищі села Угорники.
Співчуття рідним і близьким! Вічна памʼять захиснику Богдану Кваснюку, – йдеться у дописі