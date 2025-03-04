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Сьогодні Франківська громада попрощається із старшим солдатом Богданом Кваснюком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Франківська громада попрощається із старшим солдатом Богданом Кваснюком

Автор: Ігор Василик
04/03/2025 08:12
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Івано-Франківська громада зазнала ще однієї важкої втрати — пішов з життя старший солдат Богдан Кваснюк. Після важкого поранення, отриманого під час служби, і тривалого лікування він помер удома, в селі Угорники Івано-Франківської міської територіальної громади.

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Скорботну вістку повідомив голова громади Руслан Марцінків, передає Правда.іф

Чин похорону героя

У вівторок, 4 березня о 10:00 годині розпочнеться прощання в домі Богдана. Опісля – прощання та чин похорону в церкві Святого великомученика Юрія УГКЦ, що у селі Угорники.

Поховають захисника на кладовищі села Угорники.

Співчуття рідним і близьким! Вічна памʼять захиснику Богдану Кваснюку, – йдеться у дописі

Богдан Кваснюк