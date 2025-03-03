ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Івано-Франківська громада втратила захисника Богдана Кваснюка
Диван на коліщатках в темній вітальні

Івано-Франківська громада втратила захисника Богдана Кваснюка

Автор: Ігор Василик
03/03/2025 08:21
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Після важких поранень отриманих на фронті помер житель села Угорники Івано-Франківської територіальної громади 38-річний Богдан Кваснюк, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Гірка звістка про непоправну втрату сколихнула нас. Згасла життєва свічка ще такої молодої, енергійної, світлої людини на 39 році життя – Богдана Кваснюка. Він так любив життя, радів світу, людям, що оточували його, будував плани на майбутнє, працював не покладаючи рук, не шкодуючи сил і здоров’я, щоб створити хороший сімейний затишок для своїх рідних, йдеться у дописі близьких.

Богдан Кваснюк отримав важке поранення на війні, та був комісований з лав ЗСУ понад 1 рік тому. Про те так і не зміг відновитися після важкого поранення.

Вічна пам’ять нашому героєві!

Богдан Кваснюк