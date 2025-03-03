Івано-Франківська громада втратила захисника Богдана Кваснюка

Після важких поранень отриманих на фронті помер житель села Угорники Івано-Франківської територіальної громади 38-річний Богдан Кваснюк, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Гірка звістка про непоправну втрату сколихнула нас. Згасла життєва свічка ще такої молодої, енергійної, світлої людини на 39 році життя – Богдана Кваснюка. Він так любив життя, радів світу, людям, що оточували його, будував плани на майбутнє, працював не покладаючи рук, не шкодуючи сил і здоров’я, щоб створити хороший сімейний затишок для своїх рідних, йдеться у дописі близьких.

Богдан Кваснюк отримав важке поранення на війні, та був комісований з лав ЗСУ понад 1 рік тому. Про те так і не зміг відновитися після важкого поранення.

Вічна пам’ять нашому героєві!