За минулу добу окупанти втратили майже 1400 орків, 60 артсистем та 2 коштовні засоби ППО

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.03.25
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- особового складу / personnel ‒ близько/ about 878070 (+1350) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10252 (+11) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21290 (+16) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 24019 (+60) од,
- РСЗВ / MLRS – 1306 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1093 (+2) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 27655 (+61),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 39327 (+109) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3768 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!