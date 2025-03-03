Сьогодні розпочинається великий Великодній піст

Великий піст – це період перед Пасхою, коли християни проживають та поминають найважчий період буття Ісуса Христа перед розп’яттям.

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Великий піст 2025 року розпочнеться 3 березня і триватиме до 19 квітня. Завершується піст на Великдень, після святкового богослужіння та освячення паски. Цьогоріч християни східного та західного обряду відзначатимуть Воскресіння Хрестове разом, вранці 20 квітня, пише ПІК.

Кому можна не постити:

діти;

вагітні жінки та мами, які годують груддю;

літні люди:

власники серйозних хронічних захворювань;

люди, які важко працюють і живуть у складних умовах, наприклад, військові на фронті.

Однак навіть ці категорії не звільняються від духовних обмежень. Нікому не можна грішити, сваритися і зловживати спиртним у піст.

Що не можна робити під час Великого посту:

Протягом усього Великого посту християни мають не брати участь в гучних забавах, весіллях, співах, танцях, надмірних розвагах та інших веселощах.

Особливу увагу слід приділити стосункам з ближніми: не можна ображатися, гніватися, сваритися, лихословити. Церква не дозволяє цього і у звичайні дні, однак у піст радить зосередитися на викоріненні таких почуттів.

Під час посту важливо утримуватися від конфліктів, не бажати нікому зла, більше молитися та виявляти милосердя до ближніх.

Церква закликає на час посту утримуватися від вживання продуктів тваринного походження та алкоголю.

Вважається, що найсуворішими є перший та останній тижні посту, а також середа та п’ятниця упродовж посту. Відтак треба утримуватися від вживання алкоголю, м’ясних і молочних продуктів, яєць, а також страв, які містять ці продукти.

Натомість у дні посту радять їсти продукти рослинного походження, як от фрукти, овочі та сухофрукти. У списку дозволеного також різноманітні каші на воді, гриби, соління, горіхи, кава, чай, узвари і компоти.

У Великий піст у церквах відправляється Хресна дорога. Віряни б’ють поклони. Прийнято також йти до сповіді та приймати св. Причастя. Рекомендується бути добрішим та уважнішим до людей, робити добрі вчинки.

Важливі дати: