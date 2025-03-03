Якою буде погода у перший робочий день березня

Понеділок 03 березня, Івано-Франківськ буде доволі хмарнимз проясненнями, але без істотних опадів упродовж дня.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф, із посиланням на синоптиків.
Вітер у понеділок буде північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря по місту – 0-2° морозу, вдень прогріється до 4-6° тепла.
По Івано-Франківській області температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень прогріється 3-8° тепла.
У Карпатах температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень від 2°морозу до 3°тепла.
Медико-метеорологічні умови 1-го типу.
Видимість на автошляхах добра.