Якою буде погода у перший робочий день березня

Понеділок 03 березня, Івано-Франківськ буде доволі хмарнимз проясненнями, але без істотних опадів упродовж дня.

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Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф, із посиланням на синоптиків.

Вітер у понеділок буде північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по місту – 0-2° морозу, вдень прогріється до 4-6° тепла.

По Івано-Франківській області температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень прогріється 3-8° тепла.

У Карпатах температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень від 2°морозу до 3°тепла.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу.

Видимість на автошляхах добра.