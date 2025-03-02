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126 дітей народилися в останній місяць зими у пологовому Івано-Франківська
Диван на коліщатках в темній вітальні

126 дітей народилися в останній місяць зими у пологовому Івано-Франківська

Автор: Ігор Василик
02/03/2025 22:43
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Батьків новонароджених привітав у фейсбуці голова Івано-Франківської міської територіальної громади Руслан Марцінків.

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“Дітям бажаю зростати у мирній Україні!” – йдеться в дописі мера.

Серед немовлят 68 дівчаток і 58 хлопчиків.

Нагадаємо, у січні у міському пологовому народилося 137 дітей, а в 2024 році – 1636. Для порівняння, у 2020 році у Франківську народилися 2093 дитини, у 2021-му – 1963.