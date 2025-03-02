На Прикарпатті працює інклюзивний дитсадок «Зернятко»

Його відвідують 45 дітей.

На Івано-Франківщині, у селі Троїця, створили сучасний дитсадок «Зернятко». З 45 дітей троє виховуються в інклюзивній групі. З ними працюють психолог, вихователь та його асистент. У березні в дошкільному закладі відкриється й логопедичний кабінет для розвитку мовлення малечі, повідомляє Суспільне.

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Дитсадок облаштували меценати, релігійна громада, односельці та селищна рада. Вартість проєкту склала орієнтовно 8 мільйонів гривень. Відкрили заклад у грудні 2023 року. Він розрахований на 60 дітей.

Раніше тут був розміщений ФАП і частина приміщення була приватною. Її викупила релігійна громада. Ініціатива була від людей і від священника, влада теж сприяла. ФАП перенесли у сільську раду і будинок почали переобладнувати на садочок, розповідає директорка Ольга Пікуровська.

У дошкільному закладі працюють три групи — старша, середня і молодша. Пріоритетом у дитсадку є інклюзивна освіта.

Зі слів селищного голови Заболотівської громади Петра Маліборського, заробітну плату персоналу, оплату енергоносіїв та харчування вихованців фінансують з бюджету селищної ради.