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У понеділок для прикарпатського бізнесу буде застосовано дві хвилі обмеження потужностей електроенергії
Диван на коліщатках в темній вітальні

У понеділок для прикарпатського бізнесу буде застосовано дві хвилі обмеження потужностей електроенергії

Автор: Ігор Василик
02/03/2025 20:52
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Про застосування графіків обмеження потужностей електроенергії повідомляють в ПАТ “Прикарпаттяобленерго”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Понеділок 03 березня, на Прикарпатті пройде з графіками обмежень потужності

Завтра, 3 березня, на Прикарпатті будуть діяти ГОП для промисловості і підприємств. Час застосування: 06:00-10:00 14:00-21:00

За повідомленням Укренерго, графіків вимкнень для побутових споживачів наразі не передбачається.