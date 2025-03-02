У понеділок для прикарпатського бізнесу буде застосовано дві хвилі обмеження потужностей електроенергії

Про застосування графіків обмеження потужностей електроенергії повідомляють в ПАТ “Прикарпаттяобленерго”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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Понеділок 03 березня, на Прикарпатті пройде з графіками обмежень потужності
Завтра, 3 березня, на Прикарпатті будуть діяти ГОП для промисловості і підприємств. Час застосування: 06:00-10:00 14:00-21:00
За повідомленням Укренерго, графіків вимкнень для побутових споживачів наразі не передбачається.