На Франківщині створять індустріальний парк “Бурштин”

В Івано-Франківщині створюють індустріальний парк “Бурштин” площею майже 20,5 гектара, який сприятиме розвитку переробної промисловості.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили на сайті Міністерства економіки України.

Нагадаємо, що На Франківщині пройде великий економічний форум KALUSH EXPO 2025

Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 28 лютого 2025 року, включивши його до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Створення індустріального парку “Бурштин” ініціювала Бурштинська міська рада. Очікується, що він забезпечить до 1 тисячі робочих місць.

В яких галузях будуть робочі місця

текстильне виробництво;

виробництво харчових продуктів;

виробництво одягу;

оброблення деревини й виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів;

виготовлення виробів зі соломки та рослинних матеріалів для плетіння;

виробництво машин і устаткування;

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;

науково-технічна діяльність;

діяльність у сфері інформації й електронних комунікацій.

“Бурштин” став третім індустріальним парком, внесеним до Реєстру у 2025 році.