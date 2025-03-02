В Івано-Франківську провели чергову акцію на підтримку військовополонених українців ФОТО

У неділю 02 березня, на перехресті вулиць Вовчинецької та Івасюка в Івано-Франківську відбулася акція-нагадування “Не мовчи. Полон вбиває!”. Більше сотні містян зібралися, щоб нагадати про українців, які перебувають у полоні ворога. Детальніше про це — у матеріалі.

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Пише Інформатор Івано-Франківськ.

Серед учасників акції-нагадування була Людмила Мазур — мати військовополоненого Ярослава. Її син мобілізувався до лав Збройних сил України у червні 2024 року.

Людмила Мазур

Спочатку він служив у Сумах, а згодом його відправили на бойові завдання в Курську область. 23 серпня 2024 року Ярослав потрапив у полон. Перший місяць він ще мав можливість телефонувати матері, проте згодом зв’язок з ним обірвався.

Акція-нагадування “Не мовчи. Полон вбиває!”

“Ми виходимо на такі акції, щоб про нас не забували. Ми хочемо, щоб наші рідні повернулися додому. А коли вони повернуться з полону, їм буде дуже важливо знати, що тут про них пам’ятали, що їх підтримували”, — каже Людмила Мазур.

Одна з учасниць акції наголосила, що подібні акції – це не просто підтримка, а реальний шанс зберегти життя військовополонених:

“Якщо ми забудемо про наших захисників, і звичайних військових, і бійців “Азову”, то ворог доб’ється свого – він прагне їх знищити. Як тільки росія побачить, що суспільство мовчить, вони відчують безкарність і почнуть розправу над полоненими. Але поки ми не мовчимо, поки виходимо на акції, говоримо про це на міжнародному рівні, вони бояться вчиняти найгірше. Тому такі заходи – це не просто підтримка, це життєва необхідність. Вони можуть допомогти нашим полоненим вижити та, можливо, навіть зменшити ті нелюдські тортури, які їм доводиться терпіти”, — підкреслила жінка.

Акція-нагадування “Не мовчи. Полон вбиває!”