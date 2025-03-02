«Прикарпаття» обіграло «Металіст 1925» у контрольному матчі

У рамках підготовки до весняної частини чемпіонату 1 березня івано-франківська команда провела свій четвертий контрольний поєдинок.

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Суперником став першоліговий “Металіст 1925”, який навесні змагатиметься у групі “Чемпіонська”. Суботній спаринг відбувся у Винниках на штучному полі Академії ФК “Рух”, пише Ратуша з посиланням на прес-службу «Прикарпаття».

Рахунок у матчі було відкрито на 18-й хвилині, коли прямим ударом зі штрафного відзначився капітан харків’ян Владлен Юрченко.

Втім, всього через п’ять хвилин класний шанс відповісти був у Бучакчийського, але його постріл прийшовся у поперечку воріт.

Згодом кілька непоганих моментів створили номінальні господарі, а на 37-й хвилині Бучакчийський виступив асистентом для Андрія Хоми, котрий після прострілу з лівого флангу замкнув дальню стійку – 1:1.

На початку другого тайму “Прикарпаття” вийшло вперед, і другий гол організували зимові новачки івано-франківців. Юрій Романюк змістився у центр і навісив у штрафний майданчик, де Мирослав Трофимюк першим дотиком переправив м’яча повз голкіпера – 1:2. Вітаємо з дебютним голом за “зелено-жовтих”!

Надалі “Металіст 1925” активно діяв першим номером, створив чимало гострих моментів, але зрівняти рахунок харків’янам не судилося. Івано-франківська команда продовжить підготовку в рідному місті, а вже наступного тижня “Прикарпаття” зіграє одразу два контрольні матчі: 4 березня з “Нивою” у Тернополі і 8 березня з сумською “Вікторією”.