В центрі Івано-Франківська сталася потужна автотроща: зіткнулися відразу три автомобілі ФОТО та ВІДЕО

У неділю 02 березня в центрі Івано-Франківська не розминулися відразу три автомобілі.

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На місці події присутня поліція та медики

Пише Інформатор Івано-Франківськ

Автопригода трапилась на перетині вулиць Пилипа Орлика, Бельведерської та Гузара.

Наразі одну потерпілу жінку зараз оглядають медики у швидкій.

На жвавому перехресті зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter, Renault Megane та KIA. Остання — також влетіла в металеву огорожу.

За попередньою версією правоохоронців, ймовірна винуватиця ДТП їхала вулицею Пилипа Орлика, не була уважною та не надала перевагу в русі транспортному засобу, який рухався уверх по головній дорозі по Бельведерській.

У результаті чого відбулося зіткнення, де й постраждав третій автомобіль Mercedes Sprinter, який рухався з Бельведерської знизу від центра міста.

Також на місці події нашим журналістам повідомили, що обійшлося без жертв, однак ймовірну винуватицю ДТП госпіталізували.

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