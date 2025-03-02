В Івано-Франківську нетверезий водій збив дитину на пішохідному переході та утік із місця пригоди

У суботу ввечері, у місцевих телеграм-каналах ширилися інформація про ДТП на вулиці Івасюка. Нині ж стали відомі деталі.
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Повідомляє Інформатор Івано-Франківськ.
За словами очевидців постраждала дитина.
В неділю 02 березня, у секторі комунікації ГУ Поліції області, журналістам повідомили, що близько 22:30 години, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про ДТП.
Невідомий автомобіль на пішохідному переході збив 7-річну дитину та зник з місця події. На місці аварії слідчо-оперативна група виявила уламки деталей транспортного засобу, які допомогли встановити марку авто.
Невдовзі правоохоронці знайшли винуватця – це мешканець Івано-Франківська, 1996 року народження. Він керував автомобілем Audi A6, який вже вилучили та помістили на арештмайданчик.
Пізніше поліцейські з’ясували, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі розпочато кримінальне провадження.
Джерело головного фото — місцеві телеграм-канали