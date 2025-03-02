У Франківській громаді педагогів і школярів навчатимуть першої домедичної допомоги

У закладах освіти Івано-Франківська та румунського повіту Марамуреш створять шість сучасних навчальних центрів, обладнаних спеціальними манекенами та придбають мікроавтобуси для проведення виїзних тренінгів з першої домедичної допомоги.

В Івано-Франківську розпочинається масштабна міжнародна ініціатива, спрямована на формування життєво важливих навичок надання першої домедичної допомоги у педагогів та учнів, яка реалізується спільно з румунськими партнерами та передбачає створення спеціалізованих навчальних центрів, придбання необхідного обладнання та проведення практичних тренінгів, що в перспективі дозволить підготувати значну кількість громадян до дій у критичних ситуаціях, коли швидкість та правильність надання допомоги може врятувати людське життя.

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У рамках транскордонного проєкту основам домедичної допомоги навчатимуть 90 вчителів з Івано-Франківська та румунського повіту Марамуреш, які згодом стануть кваліфікованими інструкторами для своїх колег та учнів, а також 20 закладів освіти — по 10 з українського та румунського боків — отримають сучасне обладнання для проведення практичних занять, зокрема спеціалізовані манекени, що відтворюють реалістичні умови для відпрацювання різних сценаріїв надання екстреної допомоги.

“Там де справжня, можна сказати, буде кров, де її треба буде зупинити, де треба не розгубитися — ці навчання будуть дієвими, практичними. Кожен зможе навчитися фахово і турнікетом користуватися, і в будь-яких обставинах — чи дитина, чи дорослий — має знати, як він має діяти”, — пояснюють організатори проєкту, наголошуючи на практичній спрямованості навчання та його безпосередній користі для учасників.

Важливим компонентом ініціативи стане створення шести спеціалізованих навчальних центрів в обох регіонах, а також придбання мікроавтобусів для організації виїзних тренінгів, що дозволить охопити навчанням максимальну кількість педагогів та учнів, включно з віддаленими населеними пунктами, де доступ до подібних освітніх можливостей традиційно обмежений через логістичні та інфраструктурні виклики.

“Елементи медичної допомоги у формі домедичної допомоги повинна знати кожна людина, і починаючи з різних можливостей в школах, я вважаю, що це якраз є основа основ. Якщо ми станемо таким каталізатором, ми можемо забезпечити людей знаннями і навичками вижити складний час. Ми не знаємо, що далі, але ці знання залишаться на все життя”, — зазначають ініціатори проєкту, акцентуючи увагу на довгостроковому позитивному впливі таких навчань.

Народна депутатка України Оксана Савчук, коментуючи важливість впровадження проєкту, зауважує, що сучасна освіта має готувати школярів не лише до успішного складання іспитів, але й до реальних життєвих викликів, з якими вони можуть зіткнутися в будь-який момент:

“Ми зрозуміли, що не вистачає практичних навиків. І саме власне мати змогу відвезти всіх дітей на тренувальні майданчики — їх дуже багато є. Ми все ж таки вирішили, що потрібно вчити процес всередині у школах. Ті класи безпеки, які відкриті, вони в принципі дають непогані знання, але саме практичні навики — вони потрібні”.

Фінансування проєкту забезпечується за рахунок міжнародної підтримки та внеску партнерів — загальний бюджет ініціативи складає майже 300 000 євро, з яких половина призначена для української сторони, при цьому 90% витрат покриває Європейський Союз, а решту 10% фінансують безпосередні учасники проєкту, що демонструє високий рівень довіри міжнародних партнерів та їхню готовність інвестувати в розвиток подібних освітніх ініціатив в Україні, особливо в умовах сучасних викликів.

Транскордонна ініціатива, яка спрямована на розвиток та вдосконалення навичок домедичної допомоги через сучасні засоби у навчальних закладах, стала можливою завдяки тривалій співпраці між Івано-Франківськом та повітом Марамуреш, що триває з 2014 року та з кожним роком розширюється на нові сфери взаємодії, охоплюючи як освітні, так і безпекові аспекти місцевого розвитку.

“З Івано-Франківськом в нас уже тривала дружба, співробітництво триває ще з 2014 року”, — зазначають представники румунської сторони, підкреслюючи, що “проєкт є чудовим прикладом взаємодії, яка робить життя наших громад безпечнішим”, що особливо актуально в часи зростання різноманітних ризиків та загроз, як природного, так і техногенного характеру.

Згідно з прогнозами організаторів, загалом практичні навички з надання першої домедичної допомоги в рамках проєкту отримають понад 1500 людей, що створить значну кількість потенційних рятівників у громадах та суттєво підвищить рівень безпеки населення, адже наявність базових знань та вмінь у сфері екстреної допомоги серед широких верств населення доведено знижує смертність та покращує результати лікування внаслідок травм та раптових захворювань.

Впровадження цього проєкту в Івано-Франківську є частиною загальнонаціональної тенденції до посилення практичної спрямованості освіти та інтеграції до неї компонентів безпеки життєдіяльності, особливо в умовах, коли готовність до дій у надзвичайних ситуаціях стає не абстрактною концепцією, а нагальною потребою для кожного громадянина, незалежно від віку, професії чи місця проживання.