У селищі Делятин виявили розбите авто, а в ньому – затиснутого чоловіка ФОТО

У неділю 02 березня, ДСНС повідомило, що прикарпатські рятувальники працювали у селищі Делятин Надвірнянського району, де вони витягнули з понівеченого автомобіля затиснутого чоловіка.

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Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф, із посиланням на ДСНС.

Водій легкового автомобіля не впорався із керуванням та врізався в огорожу.

Надзвичайники деблокували чоловіка 1983 року народження із затиснутого автомобіля та передали медикам.

З власних джерел попередньо, “Галці” стало відомо, що наразі не відомий водій міг покинути місце ДТП, яке сталось вночі. Машину після ДТП виявили лише вранці.

Подробиці від правоохоронців згодом.

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