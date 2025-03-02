Виробник систем протиповітряної оборони NASAMS створює завод в Україні

В Україні засновують спільне підприємство з норвезькою компанією Kongsberg Defence & Aerospace. Вона виготовляє системи ППО NASAMS та ракети до неї.
Про це повідомив президент компанії Ейрік Лі в інтерв’ю Euractiv.
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Наразі компанія веде переговори з представниками української промисловості щодо створення спільного підприємства. Насамперед планують збільшити виробництво ракет для ППО за українською технологією.
Ейрік Лі вказав, що на підприємстві налагодять серійне виготовлення ракет, які випускатимуть сотнями. Він також додав, що нове виробництво планують створити за кілька місяців.
Президент компанії зазначив, що в довгостроковій перспективі після закінчення війни Україна може стати частиною ланцюга постачання ракет для систем ППО.
Ми спостерігали зростання попиту, особливо на ракети та системи ППО перед війною в Україні, тож ми значно нарощували потужності. Рішення було пов’язане із зовнішніми факторами, засноване на чисто комерційних умовах. Ми інвестували досить значні кошти у виробничі майданчики та потужності в Норвегії, Сполучених Штатах та Австралії. Наявність регіональних виробничих потужностей дає нам стабільну виробничу потужність. Наша ідея полягає в тому, щоб мати кілька ланцюгів постачання‚ — сказав Ейрік Лі.