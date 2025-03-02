Виробник систем протиповітряної оборони NASAMS створює завод в Україні

В Україні засновують спільне підприємство з норвезькою компанією Kongsberg Defence & Aerospace. Вона виготовляє системи ППО NASAMS та ракети до неї.

Про це повідомив президент компанії Ейрік Лі в інтерв’ю Euractiv.

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Наразі компанія веде переговори з представниками української промисловості щодо створення спільного підприємства. Насамперед планують збільшити виробництво ракет для ППО за українською технологією.

Ейрік Лі вказав, що на підприємстві налагодять серійне виготовлення ракет, які випускатимуть сотнями. Він також додав, що нове виробництво планують створити за кілька місяців.

Президент компанії зазначив, що в довгостроковій перспективі після закінчення війни Україна може стати частиною ланцюга постачання ракет для систем ППО.