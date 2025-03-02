В Івано-Франківську безкоштовно навчають на водіїв автобусів та тролейбусів – після цього офіційно працевлаштовують

Івано-Франківське комунальне підприємство «Електроавтотранс» запрошує на безкоштовне навчання майбутніх водіїв та водійок громадського транспорту.
Тривалість курсів – 3 місяці. Офіційне працевлаштування після навчання. Зарплата від 24 000 грн + повний соціальний пакет, інформує Правда іф.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Як записатися?
Звертайтеся за телефоном 098 168 0091 або приходьте за адресою вул. Тролейбусна, 40.
Отримайте нову професію з гарантованою роботою та стабільною зарплатою.