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В Івано-Франківську безкоштовно навчають на водіїв автобусів та тролейбусів - після цього офіційно працевлаштовують
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську безкоштовно навчають на водіїв автобусів та тролейбусів – після цього офіційно працевлаштовують

Автор: Ігор Василик
02/03/2025 15:35
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Івано-Франківське комунальне підприємство «Електроавтотранс» запрошує на безкоштовне навчання майбутніх водіїв та водійок громадського транспорту.

Тривалість курсів – 3 місяці. Офіційне працевлаштування після навчання. Зарплата від 24 000 грн + повний соціальний пакет, інформує Правда іф.

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НА САЙТ(067)343-64-24

Як записатися?

Звертайтеся за телефоном 098 168 0091 або приходьте за адресою вул. Тролейбусна, 40.

Отримайте нову професію з гарантованою роботою та стабільною зарплатою.