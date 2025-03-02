Відразу троє прикарпатців пропали без вісти в одному бою на Запорізькому напрямку: наразі загиблими їх не визнають

Бурштинську громаду з Франківщини сколихнула гірка звістка – під час виконання бойового завдання у Запорізькій області зникли безвісти троє жителів громади: Андрій Лащ, Андрій Коваль та Валентин Ємбрик.

За офіційною інформацією, під час ворожого авіаційного удару їхні позиції були атаковані керованою бомбою, повідомили на сторінці Бурштинської міськради.

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Наразі немає підтвердження про їхню загибель, і рідні, друзі та вся громада продовжують чекати звісток про захисників.