Відразу троє прикарпатців пропали без вісти в одному бою на Запорізькому напрямку: наразі загиблими їх не визнають

Бурштинську громаду з Франківщини сколихнула гірка звістка – під час виконання бойового завдання у Запорізькій області зникли безвісти троє жителів громади: Андрій Лащ, Андрій Коваль та Валентин Ємбрик.
За офіційною інформацією, під час ворожого авіаційного удару їхні позиції були атаковані керованою бомбою, повідомили на сторінці Бурштинської міськради.
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Наразі немає підтвердження про їхню загибель, і рідні, друзі та вся громада продовжують чекати звісток про захисників.
Сини Бурштинської землі, які, не вагаючись, стали на захист України, нашого спокою і свободи. Сьогодні немає офіційного підтвердження про їхню загибель. Рідні, близькі, вся громада – ми разом із вами. У цій важкій невідомості ми підтримуємо вас у вашому болі, – співчувають рідним земляки.