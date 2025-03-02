Сьогодні на дорогах Франківщини буде слизько

Ожеледиця збережеться на дорогах Івано-Франківської області упродовж сьогоднішньої доби.
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Упродовж доби погодні умови на Франківщині погіршаться.
В Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології повідомляють, що протягом доби 2 березня в області очікується мокрий сніг (6-19 мм), на дорогах ожеледиця.
Дрібний дощ зі снігом йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.
У Франківську температура коливатиметься від 0 до +6 градусів за Цельсієм.