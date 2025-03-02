В Яремче трапилася смертельна автопригода ВІДЕО

У суботу 01 березня в місті Яремче, що на Івано-Франківщині, сталася смертельна автопригода. Водій легкового автомобіля Форд Мондео протаранив електроопору.

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Унаслідок ДТП загинув пасажир легковика, ще двоє людей — водій та інший пасажир — травмовані.

Попередньо поліцейські встановили, водій автомобіля Форд Мондео на заокругленій ділянці не впорався з керуванням. Відтак допустив зіткнення з електроопорою.

Через це пасажир 1997 року народження загинув на місці події, повідомляють у ДСНС області.

Про це новинному сайту Правда іф, повідомили в секторі комунікації ГУНП в Івано-Франківській області.

На місці автопригоди працювали екстрені служи, зокрема поліцейські з Яремчанського відділення поліції та медики.

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