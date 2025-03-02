На Франківщині провели в останню путь юного героя Василя Нагорняка ФОТОРЕПОРТАЖ

Про останній путь юного 23-річного героя повідомив голова Надвірнянської міської територіальної громади Зіновій Андрійович, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Рідними дорогами востаннє провели сьогодні молодого воїна.. Нагорняка Василя Дмитровича 6.01.2002 р.н. жителя с. Красна. Здавалося, все життя було попереду. Та чорне крило війни залишило слід в житті нашого захисника. Чудовий син, брат, друг… Важко добирати слова, жаль і розпач проймає до глибини душі. Лише приємні спогади про чудову людину залишаться в пам’яті тих, хто знав Василя. Поділяємо біль втрати з рідними та близькими, сумуємо разом з вами та молимося за душу Героя. Вічна шана Захисникові, написав на своїй сторінці АНдрійович.