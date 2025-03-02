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На Франківщині провели в останню путь юного героя Василя Нагорняка
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині провели в останню путь юного героя Василя Нагорняка ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Ігор Василик
02/03/2025 12:26
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Про останній путь юного 23-річного героя повідомив голова Надвірнянської міської територіальної громади Зіновій Андрійович, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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Громада у скорботі

Василь Нагорняк

Рідними дорогами востаннє провели сьогодні молодого воїна.. Нагорняка Василя Дмитровича 6.01.2002 р.н. жителя с. Красна. Здавалося, все життя було попереду. Та чорне крило війни залишило слід в житті нашого захисника. Чудовий син, брат, друг… Важко добирати слова, жаль і розпач проймає до глибини душі. Лише приємні спогади про чудову людину залишаться в пам’яті тих, хто знав Василя. Поділяємо біль втрати з рідними та близькими, сумуємо разом з вами та молимося за душу Героя. Вічна шана Захисникові, написав на своїй сторінці АНдрійович.

Назавжди 23

У суботу 01 березня, у селі Красна Надвірнянської міської територіальної громади відбувся чин похорону полеглого героя.

Василя Нагорняка поховали із військовим оркестром.

На Франківщині провели в останню путь юного героя Василя Нагорняка