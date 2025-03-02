Як тренуються та проходять навчання бійці прикарпатської бригади “Едельвейс” ФОТОРЕПОРТАЖ

Воїни 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБр “Едельвейс” постійно вдосконалюють свої навички. Навіть найдосвідченіші бійці, які пройшли через найгарячіші точки, не припиняють тренуватися.

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Відточена майстерність – запорука перемоги.

Кожен день – це ще один крок до бездоганного виконання завдань. Штурм, оборона, розвідка – усе вимагає злагодженості, витримки та професіоналізму. Амуніція, зброя, командний дух – усе працює як єдиний механізм, йдеться у повідомлені на сторінці 10 Гірсько- Штурмовї Бригади.

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