Сьогодні в Івано-Франківську розпочинаються заходи прощання із полеглим героєм Сергієм Зайцем

У неділю 02 березня в Івано-Франківській громаді розпочинаються заходи прощанням із полеглим героєм Сергієм зайцем, який загинув 24 лютого на Покровському напрямку.

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Про сумну звістку з фронту повідомила у соціальній мережі дружина полеглого героя Христина Білінська, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Герой поліг на Покровському напрямку

Наш Сєрік, мій Сергій, мій Чоловік, моя Опора і мої Крила, Батько нашого маленького хлопчика, загинув 24 лютого 2025 року під Покровськом. Невимовна біль і неосяжна втрата, написала Христина.

02.03.2025 Панахида о 15-00 у “Будинку Смутку”” по вулиці Ребета

03.03.2025 Похорон о 12-00 у с. Вовчинець, вул. Вовчинецька 32, церква Архистратига Михаїла