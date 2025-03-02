Сьогодні на Косівщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Михайла Прощука

До рідної домівки на Прикарпатті, сьогодні востаннє повертається юний герой Михайло Прощук із селища Космач, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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Зі смутком повідомляємо про загибель Захисника України Михайла Прощука із с. Космач Космацької територіальної громади. , – йдеться у повідомлені Косівської районної військової адміністрації
Після проходження строкової служби в Збройних Силах України, Михайло став учасником АТО. А із початком повномасштабного вторгнення окупанта на українську землю, став на захист Батьківщини, з честю виконував свій військовий обов’язок.
Нагадаємо, що На війні поліг юний захисник з Косівщини Прощук Михайло
Прощання із полеглим воїном відбудеться у неділю, 02 березня 2025 року, о 14.00 годині на майдані Незалежності міста Косова.
Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками.
Щирі співчуття родині… Вічна пам’ять Герою!