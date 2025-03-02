Волонтери передали гуманітарну допомогу мешканцям Тлумацької громади

Волонтерський штаб “Українська команда” Прикарпаття спільно з Товариством Червоного Хреста передали гуманітарну допомогу жителям Тлумацької громади, інформує читачів новинний ресурс Правда іф.
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Допомогу отримали люди, які опинилися в складних життєвих обставинах. Волонтери передали продукти харчування, засоби гігієни та інші необхідні речі.
У штабі “Української команди” зазначають, що продовжують підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Також висловлюють вдячність усім, хто долучається до благодійних ініціатив.
За словами волонтерів, такі акції проводяться регулярно, а підтримка небайдужих людей дає змогу допомагати ще більшій кількості родин.