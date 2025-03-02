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Волонтери передали гуманітарну допомогу мешканцям Тлумацької громади
Диван на коліщатках в темній вітальні

Волонтери передали гуманітарну допомогу мешканцям Тлумацької громади

Автор: Ігор Василик
02/03/2025 09:23
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Волонтерський штаб “Українська команда” Прикарпаття спільно з Товариством Червоного Хреста передали гуманітарну допомогу жителям Тлумацької громади, інформує читачів новинний ресурс Правда іф.

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Допомогу отримали люди, які опинилися в складних життєвих обставинах. Волонтери передали продукти харчування, засоби гігієни та інші необхідні речі.

У штабі “Української команди” зазначають, що продовжують підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Також висловлюють вдячність усім, хто долучається до благодійних ініціатив.

За словами волонтерів, такі акції проводяться регулярно, а підтримка небайдужих людей дає змогу допомагати ще більшій кількості родин.