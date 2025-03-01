На Франківщині пройде великий економічний форум KALUSH EXPO 2025

Економічно-інвестиційний великий форум KALUSH EXPO 2025, відбудеться 20 березня 2025 року в місті Калуш. Захід об’єднає провідних представників українського та міжнародного бізнесу, інвесторів і експертів.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ СТАТИ:
- партнером заходу
- виступити спікером
- розмістити стенд
- опублікувати інформацію про продукцію чи послуги вашої компанії в каталозі KALUSH EXPO
- маєте запитання чи пропозиції
Реєструйтеся та отримуйте спеціальні пропозиції: https://forms.gle/QXXPuJ4uMk3tEUfdA
Організатор: Громадська спілка “Прикарпатський промисловий кластер”
Партнери: Калуська міська рада, МЦ “Хаб 93”, ВПУ №7, Український кластерний альянс (доповнюється)
Місце проведення: м. Калуш, (з метою безпеки, точна адреса буде повідомлена учасникам в індивідуальному порядку)
Контакти відповідальних осіб: Наталія Захарова, Сергій Гумінілович, email: [email protected]
Захід має благодійну мету – збір коштів на операційну діяльність Окремої служби безпілотної Авіації Української добровольчої армії.
В рамках події буде проведено благодійний аукціон з унікальними лотами.
Посилання на збір: https://send.monobank.ua/jar/5DyqhFkpnW