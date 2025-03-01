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На Франківщині пройде великий економічний форум KALUSH EXPO 2025
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині пройде великий економічний форум KALUSH EXPO 2025

Автор: Ігор Василик
01/03/2025 20:38
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Економічно-інвестиційний великий форум KALUSH EXPO 2025, відбудеться 20 березня 2025 року в місті Калуш. Захід об’єднає провідних представників українського та міжнародного бізнесу, інвесторів і експертів.

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НА САЙТ068-777-03-41

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ СТАТИ:

  • партнером заходу
  • виступити спікером
  • розмістити стенд
  • опублікувати інформацію про продукцію чи послуги вашої компанії в каталозі KALUSH EXPO
  • маєте запитання чи пропозиції

Реєструйтеся та отримуйте спеціальні пропозиції: https://forms.gle/QXXPuJ4uMk3tEUfdA

Організатор: Громадська спілка “Прикарпатський промисловий кластер”

Партнери: Калуська міська рада, МЦ “Хаб 93”, ВПУ №7, Український кластерний альянс (доповнюється)

Місце проведення: м. Калуш, (з метою безпеки, точна адреса буде повідомлена учасникам в індивідуальному порядку)

Контакти відповідальних осіб: Наталія Захарова, Сергій Гумінілович, email: [email protected]

Захід має благодійну мету – збір коштів на операційну діяльність Окремої служби безпілотної Авіації Української добровольчої армії.

В рамках події буде проведено благодійний аукціон з унікальними лотами.

Посилання на збір: https://send.monobank.ua/jar/5DyqhFkpnW