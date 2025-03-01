На 8 березня Франківщина отримає додаткове залізничне сполучення зі столицею

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на “весняні вихідні” №213/214 Київ — Ясіня, який курсуватиме 8-9 березня через територію Прикарпаття.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф, із посиланням на Укрзалізницю.
Зі столиці поїзд відправлятиметься 8 березня о 23:00 годині. У селище Ясіня він прибуде 9 березня о 14:17 годині..
У зворотному напрямку потяг відправлятиметься 9 березня о 18:05 годині, у Київ прибуде 10 березня о 09:18 годині.
Як зазначають в Укрзалізниці, у складі – плацкартні та купейні вагони.