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На 8 березня Франківщина отримає додаткове залізничне сполучення зі столицею
Диван на коліщатках в темній вітальні

На 8 березня Франківщина отримає додаткове залізничне сполучення зі столицею

Автор: Ігор Василик
01/03/2025 21:42
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Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на “весняні вихідні” №213/214 Київ — Ясіня, який курсуватиме 8-9 березня через територію Прикарпаття.

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Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф, із посиланням на Укрзалізницю.

Зі столиці поїзд відправлятиметься 8 березня о 23:00 годині. У селище Ясіня він прибуде 9 березня о 14:17 годині..

У зворотному напрямку потяг відправлятиметься 9 березня о 18:05 годині, у Київ прибуде 10 березня о 09:18 годині.

Як зазначають в Укрзалізниці, у складі – плацкартні та купейні вагони.