Наступного тижня в Калуші проведуть спортивні змагання для ветеранів

У п’ятницю 07 березня 2025 року, в Калуші пройдуть обласні ігри “Воля до життя”, спрямовані на фізичну та психологічну реабілітацію ветеранів та військовослужбовців.

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Про це Галці розповів ветеран та засновник ГО “Полюби долю” Юрій Гапончук.

Змагання пройдуть у Дитячо-юнацькій спортивній школі Калуської міської ради за адресою: вул. Литвина, 2. Початок змагань о 10:00 годині, мандатна комісія працюватиме до 9:30 години.

До участі в спортивних іграх допускаються військовослужбовці, ветерани війни, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та працівники силових структурних підрозділів.

Програма змагань включає вісім видів спорту:

дартс

настільний теніс

жим штанги лежачи

ривок гирі

стрільба з лука

веслування на тренажері або аірбайк

плавання

баскетбол

Метою заходу є популяризація фізкультури та спорту серед ветеранів, їхня фізична та психологічна реабілітація, організація активного дозвілля та сприяння інтеграції ветеранів у суспільство.

Для участі необхідно подати попередню заявку на електронну пошту [email protected] та [email protected] до 14:00 5 березня 2025 року. Головну заявку подають в день змагань у мандатну комісію.

Контактна особа: Юрій Гапончук, телефон 0986197548

Більше інформації можна отримати на сторінці Instagram “Полюби Долю”.